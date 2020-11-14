Глава Пентагона сообщил о необходимости завершить все войны с участием США Фото: REUTERS

Новый исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил о необходимости завершить все вооруженные конфликты с участием США, и направил сотрудникам соответствующий меморандум.

Миллер обратил внимание на борьбу Вашингтона с запрещённой в России группировкой «Аль-Каида». Он считает, что начавшаяся ещё в 2001 году война с ней еще не окончена. По его словам, Штаты «на пороге победы», но американцам нельзя повторить предыдущую «стратегическую ошибку», упустив из виду перспективы окончания конфликта.

Он заявил, что нельзя упускать лидирующее положение в конфликте. По его мнению, сейчас «решающий этап», когда Штаты переводят свои усилия от лидирующей роли к «роли второго плана».

«Мы не народ вечной войны — это противоположность всему, за что мы выступаем и за что боролись наши предки. Все войны должны закончиться», - говорится в меморандуме и.о. главы Пентагона.