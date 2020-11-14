Дмитрий Хрусталев перед госпитализацией с коронавирусом попал в ДТП Фото: Иван ВИСЛОВ

Телеведущий Дмитрий Хрусталев, который находится в тяжелом состоянии в больнице № 40 Сестрорецка в Санкт-Петербурге, перед госпитализацией попал в ДТП.

По данным 5-tv.ru, авария была незначительная.

Как писал сайт kp.ru, Хрусталев госпитализировали в реанимацию Сестрорецка в Санкт-Петербурге в субботу, 14 ноября. Иван Ургант подтвердил госпитализацию своего коллеги. 41-летнего шоумен попал в больницу с диагнозом коронавирусная инфекция. Как передает Starhit, у него острые симптомами и его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

При этом Хрусталев спокойно принимал участие в последнем выпуске «Вечернего Урганта», который снимался днем ранее, в пятницу, 13 ноября, и присутствовал на съемочной площадке.

Напомним, в прошлом году Хрусталева лишили прав, когда на одной из московских трасс, его остановили сотрудники ГИБДД и попросили «дунуть в трубочку», а шоумен отказался. «Пешеходом быть лучше», - отметил тогда телеведущий.