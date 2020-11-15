В Мексике из-за наводнений погибли не менее 30 человек

Наводнения, вызванные сильными дождями, затронули более 500 жилых районов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вызванные затяжными сильными дождями наводнения на востоке и юго-востоке Мексики привези к гибели не менее 30 человек. На местах продолжаются поисково-спасательные операции.

Больше других от разгула стихии пострадали жители трех штатов страны – Табаско, Чьяпас и Веракрус. Так или иначе последствия необычно сильных ливней затронули более 238 тысяч человек, сообщает Национальное координационное управление сил гражданской обороны (CNPC) на своей странице в Twitter.

В общей сложности затоплены более 500 жилых районов, десятки тысяч домов получили повреждения. В субботу, 14 ноября, штат Табаско посетил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, чтобы лично оценить масштабы бедствия и проконтролировать, как идут восстановительные работы.

Последствия необычно сильных ливней затронули более 238 тысяч человек, десятки тысяч жилых домов получили повреждения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителям затопленных регионов помогают многие европейские страны – в частности, Великобритания, Дания, Испания, Румыния и Франция. Российская нефтяная компания «Лукойл» передала крупную партию продуктов, сообщает ТАСС.