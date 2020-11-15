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В Мексике из-за наводнений погибли не менее 30 человек

Последствия необычно сильных ливней затронули более 238 тысяч жителей трех штатов
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Наводнения, вызванные сильными дождями, затронули более 500 жилых районов

Наводнения, вызванные сильными дождями, затронули более 500 жилых районов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вызванные затяжными сильными дождями наводнения на востоке и юго-востоке Мексики привези к гибели не менее 30 человек. На местах продолжаются поисково-спасательные операции.

Больше других от разгула стихии пострадали жители трех штатов страны – Табаско, Чьяпас и Веракрус. Так или иначе последствия необычно сильных ливней затронули более 238 тысяч человек, сообщает Национальное координационное управление сил гражданской обороны (CNPC) на своей странице в Twitter.

В общей сложности затоплены более 500 жилых районов, десятки тысяч домов получили повреждения. В субботу, 14 ноября, штат Табаско посетил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, чтобы лично оценить масштабы бедствия и проконтролировать, как идут восстановительные работы.

Последствия необычно сильных ливней затронули более 238 тысяч человек, десятки тысяч жилых домов получили повреждения

Последствия необычно сильных ливней затронули более 238 тысяч человек, десятки тысяч жилых домов получили повреждения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителям затопленных регионов помогают многие европейские страны – в частности, Великобритания, Дания, Испания, Румыния и Франция. Российская нефтяная компания «Лукойл» передала крупную партию продуктов, сообщает ТАСС.

Стихия