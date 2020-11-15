В сирийском Алеппо подорвался на мине автобус с рабочими

Раненых доставили в ближайшую больницу Фото: REUTERS

Поздним вечером в субботу, 14 ноября, в сирийской провинции Алеппо подорвался на мине автобус, перевозивший бригаду рабочих местной лесопильни.

В результате погиб как минимум один человек, еще несколько сирийцев получили ранения, передает правительственный телеканал Syria со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подрыв автобуса на мине произошел в поселке Миньян, расположенном к западу от города Алеппо, который считается экономической столицей САР. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Пострадавших рабочих каретами «Скорой помощи» доставили в ближайшую больницу.

Телеканал уточняет, что взрывное устройство было установлено боевиками «Джабхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая группировка), которые ранее хозяйничали в этом районе. Перед тем, как покинуть местность, террористы заминировали дороги, земельные угодья, сады и постройки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее на этой неделе самодельное взрывное устройство сработало на пути военной полиции России в сирийской провинции Дераа. К счастью, тогда никто не пострадал.