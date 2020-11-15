«Всё относительно»: В Кувейте нашли двойника Альберта Эйнштейна

«Всё относительно»: В Египте нашли двойника Альберта Эйнштейна, который случайно зашел в магазин. Фото: twitter @sherif_wahballa

Считается, что примерно пять человек в мире имеют точно такую же внешность, как и у вас. Конечно, найти полностью идентичных людей не получится, однако внешность двойников знаменитостей все равно вызывает искренний восторг.

Так, в конце октября этого года пользователь социальной сети Twitter с ником Sharmoofer опубликовал фотографию с мужчиной, который как две капли воды похож на гениального физика Альберта Эйнштейна. Благодаря пользователям Reddit и других сайтов снимок быстро разошелся по интернету.

На снимке запечатлены молодой человек и пожилой мужчина, в котором комментаторы сразу узнали знаменитого ученого. Люди поразились сходству неизвестного с Альбертом Эйнштейном и начали искать информацию о загадочном двойнике.

Позже выяснилось, что «Эйнштейн» проживает в Кувейте. На родине он уже стал местной знаменитостью и не удивляется просьбам прохожих на улице сделать совместное фото.