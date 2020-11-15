Вильфанд назвал срок появления снега в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие пять-семь дней на юге европейской части России из-за сильного антициклона вряд ли выпадет снег, однако столбики термометров будут опускаться ниже нуля в ночное время. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- По прогнозам первого снега на европейской территории не видно. Разумеется, на севере, и в Коми, и в Архангельской области, снег уже выпал, а вот в Приволжье и Заволжье его не хватает. На остальной территории не прогнозируется осадков в виде снега в ближайшие пять-семь дней, - рассказал синоптик в интервью РИА Новости в воскресенье, 15 ноября.

Эксперт объяснил, что антициклон не позволит сформироваться условиям для выпадения снега несмотря на то, что температура по ночам будет опускаться до минут десяти градусов по Цельсию.

Вероятнее всего, отметил Роман Вильфанд, снег в европейской части страны и на юге выпадет в конце ноября.

Как писал сайт kp.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра говорил, что грядущая зима будет более холодной и снежной, чем в прошлом году.