Как отличить ложные симптомы рака от настоящих, рассказал онколог Фото: Олег ЗОЛОТО

Зачастую пациенты ставят себе предварительный страшный диагноз, считая, что их симптомы свидетельствуют о наличии онкологического заболевания. Как отличить ложные признаки рака от настоящих, рассказал онколог-хирург и кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.

Так, сделать ложный вывод о наличии заболевания иногда позволяет резкое повышение показателя онкомаркера. При этом, эту ошибку может совершить даже профессиональный медик. Чтобы избежать недоразумения, онколог посоветовал обращаться не к одному, а к нескольким специалистам.

- Порой патоморфолог пишет в диагнозе подозрение на опухоль, пациент, конечно, начинает тревожиться. Правила хорошего тона в настоящий момент говорят о том, что можно и даже нужно получать второе мнение. Потому что другой специалист может сказать о другом диагнозе, - объяснил Михаил Мяснянкин в интервью «Пятому каналу».

Врач также предостерег россиян от самодиагностики. Многие люди находят у себя все «симптомы рака», начитавшись информации в интернете. Онколог подчеркнул, что необходимо обращаться к специалистам, которые могут назначить правильные и рекомендованные обследования

Ранее эксперты сообщили, что часто центральные формы рака легкого могут принимать за пневмонию или обострение хронического бронхита. Они объяснили, как распознать опасное онкологическое заболевание.