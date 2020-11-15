Ученые нашли связь между курением вейпов и риском заражения COVID-19 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперты медицинской школы Стэнфордского университета установили, что у фанатов вейпинга шанс заразиться коронавирусной инфекцией в пять-семь раз выше, чем у некурящих людей, а симптомы заболевания у них проявляются в более тяжелой форме. Об этом пишет издание The National Interest.

Исследователи отметили, что по статистике около 3,6 миллиона молодых жителей США являются заядлыми курильщиками электронных сигарет. В исследование, которое провели ученые, участие приняли 4,3 тысячи человек в возрасте от 13 до 24 лет, около половину из которых увлекаются вейпами.

- В результате эксперимента специалисты установили, что курящие электронные сигареты молодых люди в пять-семь раз чаще заболевают COVID-19 по сравнению с теми, кто не курит их, - говорится в материале.

Взаимосвязь риска заражения коронавирусом у вейперов объяснили несколькими причинами. Электронные сигареты оказывают негативное воздействие на легкие и изменяют иммунную систему. Кроме того, аэрозольные частицы электронных сигарет могут нести в себе частицы инфекции. Выдыхая, курильщик распространяет вокруг себя пар, содержащий вирус, и может заразить окружающих людей.

- Молодежи необходимо знать, что они подвергаются немедленному риску заражения коронавирусом при курении, поскольку повреждают свои легкие, - подчеркнул профессор педиатрии Стэндфордского университета доктор Бонни Халперн-Фелшер.

Напомним, что связь между курением и коронавирусной инфекцией пока что не ясна, однако ученые предупреждают, что для курящих людей инфекция может иметь значительно более серьёзные последствия, чем для тех, кто не курит.