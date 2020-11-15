В Азии создадут крупнейшую в мире зону свободной торговли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государства-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и их партнеры подписали соглашение об экономическом партнерстве, которое подразумевает создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Договор заключили на совещании на высшем уровне стран – участниц, которое прошло в воскресенье, 15 ноября, в Ханое.

Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве станет толчком к восстановлению экономик стран после пандемии коронавируса. Новая зона свободной торговли включает в себя примерно 2,2 миллиарда потребителей и объем ВВП в 28 триллионов долларов. Это составляет почти треть от общего мирового ВВП, пишет ТАСС.

Эксперты полагают, что реализация договора несет огромный потенциал для создания рабочих мест и ускорит развитие производственно-сбытовых цепочек. Согласно прогнозам специалистов, к 2050 году общий объем ВВП стран-участниц достигнет примерно 100 триллионов долларов.

В переговорах по экономическому сотрудничеству, которая стартовали еще в 2012 году, изначально принимали участие десять государств и шесть крупнейших торгово-экономических партнеров. Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. Индия позже вышла из соглашения.

Сегодня Ассоциация объединяет в себе все страны Юго-Восточной Азии. С начала текущего года председателем объединения стали представители Вьетнама.