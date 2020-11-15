Доктор Мясников рассказал, как снизить риск развития пневмонии Фото: Александр ГЛУЗ

Способы, которые позволят снизить риск развития пневмонии, назвал Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников, отметив, что его рекомендации относятся как к пневмонии, провоцируемой коронавирусом, так и к другим видам вирусных заболеваний.

Специалист подчеркнул, что вирусная пневмония поражает в основном пожилых людей, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, такими как диабет, гипертония, болезни почек или легких, а также лишний вес.

Мясников сообщил, что люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями обязаны «перед собой, перед своими родными, детьми, родителями сделать себе вакцинацию от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть», в том числе прививку от гриппа, уточнив, что вакцинация не дает стопроцентной гарантии, но снижает риск тяжелого течения болезни.

«Сколько у меня в больнице умерло от осложнений гриппа людей. Привитый не умер ни один. Все непривитые», - рассказал он в эфире программы «О самом главном».

Доктор также призвал людей из группы риска сделать прививку от пневмококка, гепатита B и от коронавирусной инфекции. Прививку от менингококка он рекомендовал тем, у кого отсутствует или не работает селезенка.

Напомним, ранее Мясников назвал способы уменьшить риски заражения коронавирусной инфекцией. Доктор посоветовал заниматься физическими упражнениями, и призвал россиян соблюдать санитарно-гигиенические меры