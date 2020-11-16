Премьер Армении сообщил о сотнях солдат, пропавших без вести в Карабахе Фото: REUTERS

Несколько сотен солдат и офицеров Вооруженных сил Армении пропали без вести во время военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом во время пресс-конференции в понедельник, 16 ноября, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

- С начала боевых действий в Карабахе у нас пропали без вести несколько сотен солдат. Полагаю, что мы объявим день траура после того, как найдем наших людей, - сказал политик. По мнению Пашиняна, этот день траура целесообразно установить в Армении после завершения обмена телами.

Он отметил, что обмен пленными начнется после обмена телами погибших. Глава правительства Армении также отметил важность решения социальных проблем военнослужащих после войны.

Напомним, что 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении всех боевых действий в Нагорном Карабахе. По условиям достигнутых договоренностей, некоторые районы переходят под контроль Азербайджана, конфликтующие государства проводят обмен пленными, а в зоне конфликта размещаются российские миротворцы. Сегодня в Ереван прибыли еще 20 самолетов с российскими военнослужащими и техникой для проведения миротворческой операции.