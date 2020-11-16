Лукашенко заявил о возможной передаче большей части своих полномочий парламенту Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что может передать 70-80 процентов своих полномочий парламенту и правительству республики. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 16 ноября, во время совещания по вопросу дорожного сбора.

- Белорусский народ хочет перемен, они замкнулись на президенте и его полномочиях. Выход из этого – внести изменения в Конституцию страны. Накануне мы договорились с руководством парламента, что для передачи больше части полномочий президента парламенту, правительству и другим структурам конституцию ломать не надо, - заявил Александр Лукашенко, чьи слова цитирует издание Белта.

Президент страны предложил ввести новый механизм работы руководства республики, при котором кабмин будет разрабатывать проекты законодательных актов, парламент обсуждать и принимать их, а затем вносить на подписание белорусскому лидеру.

Александр Лукашенко добавил, что многие вопросы, которые были вынесены на его совещание, на самом деле относятся к компетенции парламента и правительства, поэтому именно им предстоит решить, «как жить в цивилизованном обществе».