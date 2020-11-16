Как справиться с перееданием в новогодние праздники, совет диетолога

Что делать после переедания, советы специалиста Фото: Тимур ХАНОВ

Впереди новогодние каникулы и многим знакома проблема переедания. Диетолог, специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова объяснила, как помочь организму справиться с излишними нагрузками.

Чаще всего люди налегают на углеводы, оно в последствии «остаются» на боках в виде жировых складок. Но вред от злоупотребления сладостями или мучными изделиями не только визуальный.

- Слишком большая доза углеводов является сильной интоксикацией. Переедание равно отравление, - рассуждает диетолог в беседе с ФАН.

На следующий день после переедания нужно рассосать как леденец во рту любое растительное масло. Достаточно половины чайной ложки, жир вытянет на себя токсины. Держим масло во рту 1-2 минуты, затем выплевываем.

- После нужно прополоскать рот подсоленой водой, а уже после чистить зубы. Такая процедура поможет углеводам активно распространиться по всему организму, а не остановиться в одном месте, - советует специалист.

После нужно выпить два или три стакана тепло-горячей воды, она очистит стенки кишечника. Для лучшего эффекта можно добавить в воду лимонный сок. Это позволит «защелачить» организм и восстановить кислотно-щелочной баланс.

- Оставшийся день нужно стараться придерживаться щелочной диеты, употреблять в пищу отруби, бурый рис, мед, различные зеленые овощи, такие как огурцы, зелень, зеленый сладкий перец, авокадо, артишоки. Можно кушать фрукты, но не очень много, потому что в них много сахара, — рассказала Ольга Бурлакова.

Особое предпочтение нужно отдавать воде с лимоном, овощным салатам и цитрусовым. А вот жирную, копченую и сильно соленую пищу лучше исключить.

- На пользу пойдут любые физические нагрузки. Поход в спортзал, прогулка по парку в быстром темпе или простой подъем по ступенькам без лифта. Это поможет сжечь избыточные калории, - заключила специалист по оздоровлению.

Ранее, врач диетолог объяснила, почему иногда у человека появляется непреодолимое желание съесть что-нибудь сладкое. Это может происходить в связи с нехваткой определенных элементов или же из-за стресса, сообщает телеканал "360".