В Томске во Дворце спорта откроют респираторный госпиталь

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19, принял решение о развертывании нового респираторного госпиталя на базе Дворца зрелищ и спорта в Томске.

«Мы последовательно наращиваем коечный фонд для больных коронавирусом, но медучреждения больше не могут и не должны брать на себя такую нагрузку. Нужно действовать не в ущерб плановой и профильной медицинской помощи людям, - пояснил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Именно поэтому, учитывая опыт Москвы, мы пошли на нестандартный шаг и готовим к открытию резервный респираторный госпиталь на базе Дворце спорта. Здание наиболее подходит для этих целей. Благодарен собственникам, которые мое предложение поддержали».

Глава региона, сообщил, что новый респираторный госпиталь будет развернут на площади в 2 тысячи квадратных метров и рассчитан на 400 коек. Уже через неделю в здании Дворца спорта на Красноармейской, 126 начнется переустройство - с установкой перегородок, монтажом кислорода и медоборудования.