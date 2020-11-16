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Трамп заявил о победе на выборах

При этом Twitter снова пометил пост, как недостоверный
Анастасия РЫШКОВА
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Трамп отказывается признать поражение на выборах президента.

Трамп отказывается признать поражение на выборах президента.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп в очередной раз написал на своей странице в Twitter, что именно он выиграл на выборах президента США.

«Я выиграл выборы!», - гласит сообщение на стене Трампа.

При этом Twitter снова пометил пост Трампа, как недостоверный.

«Официальные источники назвали эти выборы иначе», - гласит подпись под постом.

Напомним, что 3 ноября в США прошли выборы президента США. После подсчета голосов в Пенсильвании лидером гонки стал Джо Байден, набравший необходимое для победы количество голосов.

Джо Байдена уже поздравили с победой лидеры многих государств, но Дональд Трамп отказывается признать, что выборы проходили без нарушений, несмотря на заявление специально созданной комиссии во главе с шестнадцатью федеральными прокурорами.

Они указали главе министерства юстиции США Уильяму Барру, что в ходе президентских выборов не обнаружено ни одного нарушения.

Дональд Трамп заявил, что именно он победил на выборах.

Дональд Трамп заявил, что именно он победил на выборах.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS