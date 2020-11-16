Мишустин поручил главе Минздрава создать запас лекарств для лечения коронавируса в регионах

Мишустин поручил Мурашко сформировать запас лекарств для лечения коронавируса в регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко сформировать запас лекарств, необходимый для лечения от коронавируса, и при необходимости помочь регионам.

Глава кабмина также заявил, что надеется на совместную организацию всех необходимых мероприятий министром здравоохранения и его коллегами.

Михаил Мишустин, кроме того, поручил главе Минздрава "лично контролировать ситуацию с наличием коек для лечения больных коронавирусом в регионах и, конечно, оперативно реагировать, если их не хватает".

Председатель правительства обратил внимание на то, что самым тяжёлым регионом остаётся отдалённая часть Сибири. Поставки лекарств в этот регион взяты под особый контроль при содействии Министерства промышленности и торговли, чтобы отслеживать обеспечение лекарственными средствами от производства до передачи в аптеки.