Эксперт объяснил, почему американские санкции не влияют на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт объяснил, почему все Западные санкции не имеют долгосрочного влияния на Россию. Все попытки воздействовать на нефтегазовую сферу имеют временный эффект.

Это происходит потому, что российские компании сумели компенсировать ограничения в технологической сфере за счет развития собственных производств. Позитивно сказалось и снижение ключевой ставки ЦБ.

- Направления, связанные с геологоразведкой и бурением, имеют достаточную техническую поддержку в России, - комментирует ФАН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Еще один плюс – это доступные кредиты, которые имеют наши нефтяники и газовики. Финансовые рычаги позволяют решить многое давление из вне.

- С момента введения санкций ключевая ставка ЦБ снизилась более, чем в два раза и вопрос кредитов перестал стоять так остро. Это было главным ограничением для развития, - отметил директор Фонда энергетического развития.

Ранее сообщалось, что власти США могут ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами, если газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, пишет газета "Известия".