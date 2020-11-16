Александр Бастрыкин призвал строго контролировать эффективность расходования бюджетных средств

Глава СК Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посредством видео-конференц-связи провел оперативное совещание, посвященное отдельным вопросам материального и финансового обеспечения.

- На совещании рассматривались вопрос эффективности исполнения бюджетных обязательств в текущем году, плановые мероприятия в этом направлении, а также первоочередные задачи по обеспечению нужд подразделений СК России. Отмечалось, что необходимо строго контролировать эффективность расходования бюджетных средств по государственным контрактам и тщательно проверять качество оказываемых услуг и выполняемых работ. Подчеркивалось, что при освоении бюджетных ассигнований необходимо следовать принципам своевременности и рациональности, - сообщили в СК России.

В рамках обсуждаемой повестки Председателю Следственного комитета доложено о ходе обеспечения форменным обмундированием кадет и студентов ведомственных образовательных учреждений. Мероприятия по укомплектованию обучающихся должны быть завершены к 20 ноября текущего года. Также представлен модельный ряд обмундирования для воспитанниц Пансиона Следственного комитета.

Бастрыкин дал ряд поручений для эффективной реализации до конца года выделенных бюджетных средств при закупке служебных жилых помещений для нужд Следственного комитета, обеспечении транспортом ведомственных образовательных учреждений, их размещении и для других целей.

В совещании приняли участие первый заместитель Председателя СК России Эдуард Кабурнеев, руководители и сотрудники ряда подразделений центрального аппарата ведомства и образовательных учреждений СК РФ.