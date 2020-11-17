Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Москве госпитализирован Аскольд Запашный

Народного артиста доставили в больницу
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
В Москве госпитализирован Аскольд Запашный

В Москве госпитализирован Аскольд Запашный

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве госпитализирован художественный руководитель Большого московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный.

Известного дрессировщика уже доставили в Первую Градскую больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе цирка 17 ноября.

- Ему стало плохо около 22:00 в понедельник. Пока это вся информация, - сказала собеседница агентства. При этом, с чем именно может быть связана экстренная госпитализация Запашного в медучреждение, пока не уточняется.