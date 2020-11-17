В Москве госпитализирован Аскольд Запашный Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве госпитализирован художественный руководитель Большого московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный.

Известного дрессировщика уже доставили в Первую Градскую больницу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе цирка 17 ноября.

- Ему стало плохо около 22:00 в понедельник. Пока это вся информация, - сказала собеседница агентства. При этом, с чем именно может быть связана экстренная госпитализация Запашного в медучреждение, пока не уточняется.