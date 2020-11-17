В Госдуму внесли законопроект о президентских сроках

В Госдуму внесен законопроект о президентских сроках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий нынешнему президенту вновь претендовать на два президентских срока. Инициаторами законопроекта выступили парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова.

Согласно тексту документа, президентом РФ не может стать гражданин, занимавший или занимающий на день официального назначения выборов указанную должность два срока.

Однако данное положение не распространяется на президента России, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции.

- И не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением, - говорится в документе.

Кроме этого, законопроект вводит дополнительные требования к кандидатам на пост президента. Теперь баллотироваться запрещается не только гражданину иностранного государства, но и тому, кто ранее имел иностранное гражданство или вид на жительство. При этом данное требование не будет распространяться на россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом"

Отмечается. что президентом страны может стать россиянин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет