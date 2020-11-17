Крымский винзавод "Массандра" выставлен на торги за 5,3 млрд рублей

Власти Крыма выставили на торги винзавод "Массандра". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейший в Крыму винодельческое и виноградарское объединение "Массандра" выставлено на продажу. Начальная цена лота 5,3 млрд рублей. Это следует из материалов Единой электронной торговой площадки.

Власти Крыма в начале октября преобразовали предприятие "Массандра" в акционерное общество. Все 100% акций находится в собственности республики.

В бюджет Крыма после приватизации поступил 6 млрд рублей.

"Приватизация движимого имущества, включенного в состав казны Республики Крым и реестр имущества, находящегося в собственности Республики Крым, - обыкновенных акций в количестве 3 575 899 662 штуки, номинальной стоимостью 1 рубль за одну акцию", - сообщает портал торговой площадки.

Винзавод выставлен единым лотом в электронной форме. Прием заявок будет окончен 8 декабря. Проведение аукциона планируется 14 декабря. Начальная цена продажи составляет 5,3 млрд рублей. Шаг аукциона - 26 млн рублей.

Напомним, что винзавод "Массандра" основан князем Львом Голицыным более 120 лет назад. Винзавод является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству вин. В хозяйстве предприятия около 4 тыс. га виноградников. Кроме главного завода, в хозяйство предприятия входят восемь филиалов.