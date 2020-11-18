СК завел дело после трагедии с двумя детьми в московской квартире
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи Следственного комитета РФ по Москве завели уголовное дело об убийстве после обнаружения тел двоих детей на северо-востоке столицы.
- На причастность к совершению преступления проверяется мать малолетних. Руководитель Главного следственного управления Андрей Стрижов взял на личный контроль ход расследования уголовного дела, - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что в московской квартире на улице Тайнинской нашли тела двух несовершеннолетних. Однако вместе с малышами в квартире находилась их мать.
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