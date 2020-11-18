Последние новости на утро 18 ноября 2020: Врач поведал о необычном свойстве коронавируса, таящим опасность для человека

Важные новости утра Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости на утро 18 ноября 2020 года: Врач поведал о необычном свойстве коронавируса, таящим опасность для человека. Оказалось, что у инфекции есть важная особенность, которую уже заметили врачи. По словам вирусолога, доктора биологических наук, профессора Сергея Нетесова, в коронавирусе объединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов. Именно в этом и заключается необычное свойство covid-19.

В Москве число жертв коронавирусной инфекции превысило восемь тысяч человек. За минувшие сутки в столице скончались 76 пациентов.

Израиль нанес удар по сирийской армии. Средствам противовоздушной обороны (ПВО) Сирии удалось отразить ракетную атаку в небе над Дамаском. В результате атаки погибли три военнослужащих.

В России предложили регулировать скорость электросамокатов и гироскутеров. Для того в Минтрансе рассказали о возможности ограничить скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 20 км/ч. Для более комфортного вождения рассматривают возможность установить новые дорожные знаки.

Дмитрий Песков рассказал, чего Путину не хватает сейчас больше всего. По словам пресс-секретаря российского лидера, президенту любит общаться с людьми и получать обратную связь. Из-за пандемии и работы в режиме видеоконференций Путин скучает по живому общению.

Трамп, Обама и Меркель - думаете это имена мировых политиков? Не совсем так. Это лишь клички для собак, которые россияне выбирают своим собакам. Кличку Трамп, кстати, чаще всего носит немецкая овчарка. Этим же именем часто называют чихуа-хуа (эту же породу выбирают и для Обамы) и немецких шпицев.