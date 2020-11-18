В России появился новый способ мошенничества перед «черной пятницей» Фото: Анастасия ОСИПОВА

Россиян предупредили о новом способе мошенничества перед «черной пятницей»: злоумышленники пытаются обмануть своих жертв предлогом акций и предложений от крупных банков и ритейлеров. В этом году день больших скидок, так называемая «черная пятница» пройдет в стране 27 ноября, поэтому жителям страны следует быть внимательными и не поддаваться уловкам мошенников, пишет РИА Новости.

Корреспонденту издания злоумышленник позвонил под видом сотрудника одного из крупнейших банков и с предложением о крайне выгодном кредите. При этом во время телефонного звонка преступник попытался выудить у своей жертвы данные его банковских карт. Как правило мошенники предлагают оформить кредитные карты с выгодным процентом дохода, снижение ставки кредита, увеличение кешбэка или другие «вкусные» скидки.

- Следует помнить, что никому нельзя сообщать одноразовый код. Если что-то просят ввести на сайте, внимательно проверьте адресную строку: написание адреса сайта должно быть корректным. Также нужно проверить соединение: если перед адресом есть зелёный замочек, значит, оно безопасно, - отметил ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Специалист добавил, что если предложение звонящих вызывает некоторое подозрения, то необходимо перезвонить на официальный номер кредитной организации и уточнить у сотрудников банка, действует ли в настоящее время подобная акция.