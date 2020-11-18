Бойца ММА Адама Яндиева, напавшего на Харитонова, выпустили из изолятора

Боец Яндиев выпущен из изолятора Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Боец смешанных единоборств Адам Яндиев, который ранее избил коллегу Сергея Харитонова, выпущен из изолятора временного содержания в Москве. Он пообещал прокомментировать позже случившийся между спортсменами конфликт.

- Я сейчас только что был освобожден из ИВС. Позже я прокомментирую всё, что произошло между мной и Харитоновым, - передаёт ТАСС слова Яндиева.

Напомним, драка между бойцами ММА произошла 13 ноября в Лужниках. Сайт KP.ru сообщал, что конфликт между Адамом Яндиевым и Сергеем Харитоновым произошёл из-за денежного долга. Харитонов рассказал, что Яндиев должен ему более двух миллионов рублей, а также напомнил о долге его знакомому.

Яндиев нанёс Харитонову несколько ударов кастетом. 40-летнего спортсмена госпитализировали с переломом орбитальной кости.