Депутат предложил снизить налог на ОМС для «зожников»

ЗОЖникам предложили делать скидки на ОМС Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Депутат Госдумы Борис Менделевич предложил снизить налог на обязательное медицинское страхование (ОМС) для людей, который придерживаются здорового образа жизни (ЗОЖ) и заботятся о своем здоровье.

Доктор медицинский наук уверен, что нужно поощрять таких жителей страны, тогда подобный пример станет поводом для подражания других. Менделевич предлагает снизить налог на ОМС для сторонников ЗОЖ. По его мнению, это достаточно понятный и простой инструмент: позаботился о здоровье и снизил затраты государства на свое лечение — получи поощрение в виде сниженного налога.

- Надо поощрять людей, организации, которые заботятся о своем здоровье и здоровье своих сотрудников. Тех, кто проходит ежегодные медицинские осмотры, диспансеризацию по графику, - прокомментировал свою инициативу парламентарий в интервью ФАН.

Он подчеркнул, что у государства есть много бесплатных инструментов для диагностики заболеваний на ранних стадиях и люди должны знать о них и пользоваться ими.

Инициативу парламентария поддержали представители Всероссийского союза пациентов и Всероссийского союза страховщиков.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина отметила, что здоровый образ жизни включает в себя пять основных условий, в том числе отказ от курения и минимум час ходьбы в день.

Среди условий ЗОЖ - отказ от злоупотребления солью, физическая активность и сбалансированное питание, пишет газета "Известия".