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В России каждый пятый оказывает частные услуги

Треть россиян в самозанятости привлекает возможность работать из любого места
Ася КУЗНЕЦОВА
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Работая на себя, почти половина жителей России опасаются, что не найдут клиентов

Работая на себя, почти половина жителей России опасаются, что не найдут клиентов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследование показало, что 20% россиян оказывают частные услуги, а 41% граждан хотели бы работать на себя из-за свободного графика. 37% ответили, что самозанятость привлекает их возможностью дополнительного дохода.

По данным сервисов Работа.ру и СберУслуги, для 15% россиян частные услуги - способ подработки. При этом основным заработком такая деятельность остаётся для 5% опрошенных. Среди россиян, оказывающих частные услуги, 48% рассказали, что боятся не найти клиентов, 17% опасаются, что им не заплатят, 7% больше всего боятся навредить клиентам, а 6% не хотят плохих отзывов.

61% респондентов сообщил, что предпочитают онлайн-оплату своих услуг.

Среди самых привлекательных аспектов самозанятости россияне назвали также возможность работы из любого места (31%), а также меньшие налоги на доход.

Исследование также показало, что 18% россиян хотели бы работать в сфере ремонта, 11% - оказывать услуги в области красоты и здоровья, столько же - заниматься образовательной деятельностью. 8% россиян предпочитают работу в сфере маркетинга и PR, 6% хотят заниматься IT-технологиями, а 5% дизайном. Другие виды услуг выбрали 34% участников опроса.