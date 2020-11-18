Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Власти развеяли страхи по поводу исчезновения текилы из магазинов России

Вступление в силу новых правил ЕАЭС перенесли на год
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Власти развеяли страхи по поводу исчезновения текилы из магазинов России

Власти развеяли страхи по поводу исчезновения текилы из магазинов России

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Российское правительство развеяло страхи по поводу исчезновения текилы из магазинов государства. Власти страны отметили, что вступление в силу новых правил ЕАЭС, из-за которых данный алкогольный напиток мог бы уйти с российского рынка, перенесено на год.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что текила может исчезнуть с рынков России и других стран ЕАЭС после вступления в силу технического регламента о безопасности алкогольной продукции.

Дело в том, что мексиканские власти обратились к России с просьбой поддержать корректировку документа и включить в него понятия текилы и мескаля. Сейчас в регламенте установлено требование по содержанию метанола в спиртных напитках: оно должно быть не более 0,05%, а допустимый уровень ментола в текиле варьируется от 0,03 до 0,3%.

Обеспокоенность Мексики по этому поводу уже доведена до России и других стран ЕАЭС. Однако наше правительство успокоило всех: на заседании 3 ноября члены совета Евразийской экономической комиссии решили на год до 1 января 2022 года перенести срок вступления в силу технического регламента.