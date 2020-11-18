В России хотят создать систему вызова скорой помощи по СМС

В России предложили создать систему вызова скорой по смс Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В России может появиться система смс-вызова скорой помощи. Такую инициативу предложил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Соответствующий документ он направила на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

В своем обращении Курдесов отметил, что новая система может способствовать сокращению ответа служб скорой помощи на вызовы пациентов в условиях высокой загруженности.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность системы обращения в службу скорой помощи посредством отправки смс-сообщения, которой сможет воспользоваться любой гражданин», — приводит текст обращения RT.

Добавим, что в ряде регионов этот способ для вызова врачей уже могут использовать глухонемые пациенты. Во время вызова по смс не тратится время на дозвон, а оператор сразу фиксирует время вызова. В результате, уже после обработки обращения оператор может перезвонить пациенту в случае необходимости.