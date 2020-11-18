Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Авто

Автоэксперт прокомментировал предложение ограничить скорость электросамокатов

Игорь Моржаретто отметил, что эта проблема назрела давно
Юлия ЩЕРБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Автоэксперт оценил предложение по пользованию электросамокатами

Автоэксперт оценил предложение по пользованию электросамокатами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ввести определенные правила и наказание за из нарушение для водителей средств индивидуальной мобильности разумная идея. Так прокомментировал новость о введении возможных ограничений скорости электросамокатов партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Проблема созрела давно, потому что количество таких средств индивидуальной мобильности в России довольно велико. Насколько велико, сказать трудно... Статистика не ведется, поскольку они не регистрируются... Но их много, и это стало проблемой», — цитирует эксперта RT.

Моржаретто добавил, что в настоящее время в России фиксируется множество нарушений с участием электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности, а значит, пора вводить определенные правила движения для этой категории транспортных средств.

«Сейчас есть предложение внести в ПДД понятие «средство индивидуальной мобильности». Такое предложение уже опубликовано, обсуждалось... Прописать некие правила для них, и уже появилась необходимость ввести какие-то, к сожалению, наказания», — отметил Игорь Моржаретто.

Напомним, ранее в Минтрансе озвучили идею о введении ограничений скорости для электросамокатов и гироскутеров. Верхним порогом в России предлагается сделать скорость в 20 км/ч, передает Москва 24.

Автоновости