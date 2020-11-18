Автоэксперт прокомментировал предложение ограничить скорость электросамокатов

Автоэксперт оценил предложение по пользованию электросамокатами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ввести определенные правила и наказание за из нарушение для водителей средств индивидуальной мобильности разумная идея. Так прокомментировал новость о введении возможных ограничений скорости электросамокатов партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Проблема созрела давно, потому что количество таких средств индивидуальной мобильности в России довольно велико. Насколько велико, сказать трудно... Статистика не ведется, поскольку они не регистрируются... Но их много, и это стало проблемой», — цитирует эксперта RT.

Моржаретто добавил, что в настоящее время в России фиксируется множество нарушений с участием электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности, а значит, пора вводить определенные правила движения для этой категории транспортных средств.

«Сейчас есть предложение внести в ПДД понятие «средство индивидуальной мобильности». Такое предложение уже опубликовано, обсуждалось... Прописать некие правила для них, и уже появилась необходимость ввести какие-то, к сожалению, наказания», — отметил Игорь Моржаретто.

Напомним, ранее в Минтрансе озвучили идею о введении ограничений скорости для электросамокатов и гироскутеров. Верхним порогом в России предлагается сделать скорость в 20 км/ч, передает Москва 24.