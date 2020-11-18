Бывший спецназовец США признался в работе на российскую разведку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший сотрудник американских сил специального назначения Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признал свою вину в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщает Министерство юстиций США.

«Бывший "зеленый берет" Сухопутных сил признал сегодня вину в сговоре с российскими оперативными сотрудниками разведки с целью предоставления им информации о национальной обороне Соединенных Штатов», - говорится в сообщении ведомства

Согласно заявлению американского суда, 45-летний гражданин США сотрудничал с российской разведкой с декабря 1996 года по январь 2011 года. В течение этого периода он периодически ездил в Россию, где якобы встречался с представителями российских спецслужб.

Как заявляет суд США, в 1997 году российская разведка присвоила американцу кодовое имя, и он подписал документы о том, что хотел бы служить России. Со следующего года и по 2005 год он занимал должность офицера в химических подразделениях американских сухопутных силах, после чего в звании капитана перешел в спецназ. По данным американского Минюста, военный изменил род войск по настоянию российской разведки.

В Минюсте полагают, что спецназовец работал с российскими ФСБ и ГРУ, а завербовали его во время визита в Челябинск в 1996 году по линии образовательной программы.

Деббинс сообщил, что у него «было мессианское видение» роли в России. Американец заявил о том, что он должен был принести «свободу».