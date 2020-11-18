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Российские космонавты не смогли выполнить свою главную задачу выхода в открытый космос

Причиной невыполненной задачи стал слишком тугой болт
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Космонавты не смогли выполнить задачу по ремонту системы терморегулирования модуля «Заря»

Космонавты не смогли выполнить задачу по ремонту системы терморегулирования модуля «Заря»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков при выходе в открытый космос в среду, 18 ноября, должны были выполнить по ремонту системы терморегулирования модуля «Заря». Они должны были снять панель регулятора расхода жидкости и установить новую, однако у не смогли этого сделать из-за слишком тугого болта

«Два космонавта не смогли открыть гермоконтейнер, в котором находится сменный регулятор расхода жидкости, из-за слишком тугого болта», - следует из переговоров, транслируемых на сайте NASA.

В итоге из Центра управления полетам космонавтов проинструктировали прервать задачу, они возвращают контейнер назад в стыковочный отсек модуля «Поиск». В итоге, в модуле «Заря» оставили старую панель, которая до сих пор функцирует.

Напомним, ранее космонавт Рыжиков, нашел новое повреждение корпуса российского модуля «Звезда». Он заявил, что рядом с трещиной, которая ранее стала причиной утечки воздуха на МКС, есть также царапина.