Как переносят COVID-19 курильщики, рассказали в Роспотребнадзоре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирусом болеют люди вне зависимости от своего статуса, финансового положения и состояния здоровья. О том, как болезнь протекает у курильщиков, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

Отмечается, что covid-19 у любителей табака чаще обычного протекает в тяжелой форме.

- Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом, - рассказали в ведомстве РИА Новости в день международного отказа от курения.