Зеленский осыпал Порошенко угрозами из-за фитнес-клуба Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил бывшему главе государства Петру Порошенко новыми штрафами.

По мнению действующего лидера, фитнес-клуб политика "Пятый элемент" понесет наказание, если будет нарушать карантин выходного дня. С таким заявлением Зеленский выступил в своем в видеообращении.

- Санкции за нарушения карантина выходного дня будут одинаковыми для всех. Это, кстати, касается и собственника "Пятого элемента", - сказала украинский президент, его слова цитирует ТАСС.

Также украинский лидер призывает экс-президента Порошенко не использовать сознание граждан и определиться со своей позицией.

- С одной стороны вы (обращается к Порошенко) кричите, что ситуация с распространением ковида критическая. С другой стороны, содействуете этому, - сказал Зеленский.

Напомним, ранее на Украине Зеленского призывали закупить российскую вакцину против коронавируса, поскольку она доказала свою эффективность и безопасность. Однако глава государства счет это предложение не совсем корректным и предложил дождаться создания "настоящей вакцины" от стран Евросоюза.