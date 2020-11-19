В России могут начать наказывать иностранные сайты за цензуру против СМИ

Интернет-платформам пригрозили санкциями за цензуру российских СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 19 ноября, в Госдуму внесут законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.

Авторами законопроекта выступили парламентарии от разных фракции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с текстом документа

Также сообщается, что иностранные соцсети и крупные IT-платформы ожидают санкции в ответ на ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.

Ответными мерами на такие шаги могут послужить замедление трафика, блокировка, штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора.