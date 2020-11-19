Представитель ВОЗ в России заявила, что может привиться "Спутник V"

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что сделает прививку от коронавируса российской вакциной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович отвечая на вопросы журналистов собирается ли она прививаться от коронавируса заявила, что сделает прививку российской вакциной, если в момент такой необходимости будет находиться в России.

"Той, которая будет в наличии в стране, в которой нахожусь. Если буду в России, тогда буду (прививаться – ред.) здесь. Если буду дома, в Сербии, тогда буду вакциной, которая будет там. Я всегда вакцинируюсь той вакциной, где нахожусь", - рассказала представитель ВОЗ в эфире "Эхо Москвы".

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что специалисты центра имени Гамалеи смогли зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавируса. Прививка получила название "Спутник V". На данный момент проводятся ее клинические исследования в России, а также ряде других стран.