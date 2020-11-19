В Госдуме призвали поддержать сборную России по футболу после поражения в игре с сербами

Госдума призвала поддержать сборную России по футболу после разгрома от сербов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил поддержать сборную России и ее главного тренера Станислава Черчесова после разгромного поражения от команды Сербии. Он отметил, что ничего страшного в этом проигрыше нет.

"Я считаю, не стоит посыпать голову пеплом, винить в поражении игроков или тренера, призывать к каким-то отставкам и каким-то казням. Проигрыши бывают у всех", - подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Лебедев привел в пример команду Германии, которая проигрывает редко, но и она накануне потерпела поражение.

«Поэтому я хотел бы высказать слова поддержки Станиславу Черчесову и нашим игрокам. Ничего супер страшного не произошло. Давайте поддержим команду и будем двигаться дальше», - сказал он.

Он напомнил, что перед чемпионатом мира тоже была неудачная серия игр, но российские футболисты собрались и показали своим болельщикам достойную игру.

«В барах до сих пор аплодируют Игорю Акинфееву, отразившему тот самый пенальти. Спросите их всех: а что такое Лига наций? Уверен, что 75% из них не ответят на этот вопрос. Поэтому, повторюсь, ничего не случилось», - сказал Лебедев.

Напомним, что встреча в Белграде 6-го тура группы 3 лиги В, прошедшая в среду, 18 ноября, окончилась поражением российской команды со счетом 5:0.