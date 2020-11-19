Демонстранты перекрыли центральные улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна

Активисты перекрыли центральные улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна.Фото: Александр Рюмин/ТАСС.

Оппозиционные активисты перекрыли в четверг сразу несколько центральных улиц Еревана. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Демонстранты выкрикивают лозунги с требованием ухода премьер-министра. Они перекрыли центральные проспекты Баграмяна, Маштоца, Мясникяна и другие улицы Еревана, сообщает агентство ТАСС.

Полиция сопровождает акции протеста. Были задержаны несколько участников митингов.

Напомним, что после подписания мирного соглашения с Азербайджаном по Карабаху граждане Армении вышли на улицы городов с протестами. Они требуют отставки премьер-министра.

Оппозиционные политики заявляют, что подписанное им 9 ноября совместное мирное соглашение с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, является капитуляцией, а Пашиняна, согласившегося на такие условия, считают в этом виновным.