Эксперт рассказал, как спасти сбережения при снижении курса рубля

Эксперт рассказал, во что вложить деньги Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В повседневной жизни для сохранения сбережений россияне часто при снижении курса рубля покупают иностранную валюту. Об этом заявил Андрей Русецкий, управляющий активами «БКС Мир инвестиций». Однако это скорее интуитивное решение, чем осознанное, добавил эксперт.

«В повседневной жизни для россиян самыми простыми инструментами сбережений являются депозиты и покупка валюты. Причем для многих приобретение валюты не является средством осознанного инвестирования, а рассматривается как некий базовый инструмент - дополнительная валюта, поскольку люди просто привыкли мыслить «в долларах», - цитирует эксперта «Российская газета».

При этом Русецкий добавил, что покупка долларов не всегда выгодное вложение средств. К примеру, более правильным решением может стать вложение в десятилетние гособлигации США (безрисковый инструмент) или государственные облигации России. С погашением в 2028 году их доходность составит 2,4% в долларах США.

Добавим, в четверг, 19 ноября, на торгах Московской биржи курсы доллара и евро продолжают расти. Обе валюты прибавили в цене утром по сравнению с вечерними показателями вчерашнего дня, передает «Свободная пресса».