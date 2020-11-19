Путин назвал обоснованными претензии граждан к власти

Путин: у граждан есть обоснованные претензии к власти, надо стремиться выполнять обещания Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым, что претензии россиян к власти, как правило, обоснованы.

Егоров заявил на встрече с президентом, что статус самозанятого помогает россиянам избежать излишней административной нагрузки.

Президент отметил, что благодаря такой динамике государство получает возможность дкларировать "какие-то задачи и цели и реализовать".

- Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, но если государству удаётся реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это даёт очень позитивную динамику развития, в данном случае в этом секторе экономики, - заявил Владимир Путин.

Глава ФНС также сообщил президенту, что каждый день в России регистрируется пять тысяч новых самозанятых граждан. Егоров отметил, что такая динамика может обернуться "перетоком из трудовых отношений в самозанятые", однако для большинства регистрация в статусе самозанятого помогает легализовать свою деятельность "без лишней административной нагрузки".