Госдума рассмотрит законопроект об оплате жилья росгвардейцам, охраняющим важные гособъекты

На рассмотрение Госдумы РФ был внесен законопроект, в котором прописана обязанность важных государственных организаций, охраной которых занимается Росгвардия, предоставлять силовикам бесплатное жилье или компенсировать затраты на него. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На рассмотрение Госдумы РФ был внесен законопроект, в котором прописана обязанность важных государственных организаций, охраной которых занимается Росгвардия, предоставлять силовикам бесплатное жилье или компенсировать затраты на него.

С инициативой выступили депутаты Алексей Журавлев и Михаил Шеремет. Документ был опубликован в базе нижней палаты парламента – если его примут, изменения будут внесены в ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».

В пояснительной записке сказано, что инициатива избавит организации и сотрудников Росгвардии от необходимости судиться в спорных ситуациях. Депутаты отметили, что между воинскими частями и госорганизациями сейчас очень много недопонимания по этому вопросу.

Также закон будет четко регулировать, какие организации можно считать особо важными, а какие нет. Предприятия из первой категории как раз обяжут оплачивать жилье росгвардейцам. В нынешнем положении нагрузка ложится на федеральный бюджет, а так содержание войск национальной гвардии частично будет компенсировано за счет этих организаций.

«Предметом правового регулирования является вопрос конкретизации и закрепления обязанности организаций осуществлять за счет собственных средств компенсацию расходов воинских частей по охране важных государственных объектов», - сказано в записке к проекту.

Изменения будут внесены в статьи 27 и 31 закона.

Ранее сообщалось, что полицейским и росгвардейцам Петербурга и Ленобласти дадут ежемесячную надбавку за охрану порядка. Соответствующие постановления подписаны новым премьер-министром Михаилом Мишустиным.