Российские авиакомпании сократят пассажирские перевозки на 50% по итогам 2020 года

Екатеринбург. Пассажир у табло с расписанием рейсов в аэропорту 'Кольцово'. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем году российские авиаперевозчики восстановят пассажиропоток на 80% по сравнению с 2019 годом – около 100 миллионов пассажиров. Но в этом году им удалось выполнить лишь 50% от прошлого (64 миллиона человек).

Как сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Росавиации Алексея Новгородова, сейчас хоть и есть небольшая положительная динамика, «общий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2020 году прогнозируется в целом на уровне около 50% от объемов 2019 года».

Впрочем, ранее прогноз Минтранса был еще более негативным. Экс-глава ведомства Евгений Дитрих сообщал, что по итогам 2020 года ожидается показатель в районе 60 миллионов перевезенных пассажиров.

По сравнению с рекордными 128,1 миллиона в 2019 году, гражданская авиация могла потерять более 50% пассажиров. На прошлой неделе Минтранс скорректировал прогноз, заверив, что авиакомпаниям удастся выйти на 70 миллионов пассажиров в 2020 году (то есть около 55% от прошлого года).

Сегодня же на конференции в рамках Транспортной недели замруководителя Росавиации Новгородов сообщил, что ведомство в этом году предоставило аэропортам финансовую помощь в размере 9,1 миллиарда рублей. Всего правительство выделили под эти цели 10,9 миллиарда.