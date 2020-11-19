Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Как иммунодепрессанта могут помочь при тяжелой форме коронавируса, рассказали ученные

Эксперты сообщили об исследовании, в котором приняли участие более 260 больниц по всему миру.
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Как иммунодепрессанта могут помочь при тяжелой форме коронавируса, рассказали ученные

Как иммунодепрессанта могут помочь при тяжелой форме коронавируса, рассказали ученные

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эффективность иммунодепрессанта Тоцилизумаба при лечении заболевших с тяжелой формой коронавирусной инфекции выявили голландские ученые после исследовании, в котором приняли участие более 260 больниц по всему миру.

По словам врача и микробиолога из Утрехтского университета Марк Бонтен, препарат способен сокращать время, когда пациент нуждается искусственной вентиляции легких. Эксперт назвал это «действительно хорошей новостью" для пациентов».

«Именно для группы тяжелобольных людей, находящихся в отделении интенсивной терапии, мы не часто встречали новое лечение, доказавшее свою эффективность. Вот почему это действительно прорыв», - приводит NL Times слова микробиолога.

Исследование проводится в восьми голландских больницах, 48 больницах, расположенных в 15 других европейских странах, а также в 200 медицинских учреждениях в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Как уточнил Бонтен, результаты пока не прошли экспертную оценку, но ученые посчитали необходимым сообщить о своих выводах, «в том числе для того, чтобы помочь коллегам». По его словам, они на 99,8 процента уверены, что тоцилизумаб является эффективным лекарством для борьбы с тяжелыми формами коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса в мире