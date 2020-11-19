Как иммунодепрессанта могут помочь при тяжелой форме коронавируса, рассказали ученные Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эффективность иммунодепрессанта Тоцилизумаба при лечении заболевших с тяжелой формой коронавирусной инфекции выявили голландские ученые после исследовании, в котором приняли участие более 260 больниц по всему миру.

По словам врача и микробиолога из Утрехтского университета Марк Бонтен, препарат способен сокращать время, когда пациент нуждается искусственной вентиляции легких. Эксперт назвал это «действительно хорошей новостью" для пациентов».

«Именно для группы тяжелобольных людей, находящихся в отделении интенсивной терапии, мы не часто встречали новое лечение, доказавшее свою эффективность. Вот почему это действительно прорыв», - приводит NL Times слова микробиолога.

Исследование проводится в восьми голландских больницах, 48 больницах, расположенных в 15 других европейских странах, а также в 200 медицинских учреждениях в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Как уточнил Бонтен, результаты пока не прошли экспертную оценку, но ученые посчитали необходимым сообщить о своих выводах, «в том числе для того, чтобы помочь коллегам». По его словам, они на 99,8 процента уверены, что тоцилизумаб является эффективным лекарством для борьбы с тяжелыми формами коронавирусной инфекции.