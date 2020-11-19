Анна Попова рассказала о мутации коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мутаций коронавирусной инфекции, которые могли бы повлиять на его опасность, на сегодняшний день не зафиксировано, и не ожидается в ближайшем будущем. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, изменения в коронавируса, зарегистрированные на данный момент, никак не влияют на его «эпидемиологический потенциал», то есть вирус не становится более патогенным или, как уточнила Попова, более «злым» и «заразным».

«Пока в прогнозах ученых всего мира, каких-либо мутаций, которые могут привести к серьезному осложнению, нет», - сказала глава Роспотребнадзора в интервью программе «Вести» в эфире телеканала «Россия-1».

Как писал сайт kp.ru, ранее в Роспотребнадзоре оценили заразность мутировавшего коронавируса. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Александра Горелова, наблюдаемые изменения коронавирусной инфекции нового типа затрагивают только один процент его генома, и такой показатель исключает случаи повторного заражения COVID-19