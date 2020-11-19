ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 594 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии приближается к 56 миллионам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 594 тысячи и превысило 55,92 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер четверга, 19 ноября, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 55 928327 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 1 344003 человека. За прошедший день выявлено 594542 новых инфицированных, умерли 9989 больных.

Большинство случаев заражения за прошедший день – 254649 – зарегистрированы в Европе. На втором месте Северная и Южная Америка (231754 новых случая), третью строчку занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 55350 человек.

Напомним, ранее вирусолог в беседе с kp.ru прокомментировал народные средства от коронавируса.