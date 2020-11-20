Роскачество предупредило об активизации мошенников к "черной пятнице". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскачество фиксирует тысячи зарегистрированных мошеннических ресурсов к ежегодной распродаже "черная пятница", которая пройдет в России с 27 по 29 ноября.

Специалисты советуют, чтобы не попасться на уловки мошенников, обращать внимание на доменное имя сайта, а также делать покупки только у проверенных интернет-ресурсов. Роскачество призывает обращать внимание на протокол https и сертификат безопасности, который должен иметься у интернет-продавца.

Если вы делаете покупки в интернете, то необходимо проверить реквизиты интернет-магазина перед покупкой. В случае если покупатель переведет деньги мошеннику, то это будет считаться добровольным действием, что затруднит возврат средств в случае мошенничества.

Заманчиво низкая цена также является уловкой мошенников. Специалисты советуют сравнивать стоимость товара на разных ресурсах.

"Если на понравившемся вам сайте скидка непропорционально большая, то это повод не обрадоваться, а насторожиться: вас могут заманить, чтобы вы ввели свои персональные данные, а особенно - данные карты", - пояснили в Роскачестве.