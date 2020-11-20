В Johnson & Johnson заявили, что их вакцина от коронавируса будет стоить меньше $10

Компания Janssen рассчитывает, что ее вакцина от нового коронавируса будет готова в будущем году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя исполнительного комитета Johnson & Johnson Хоакин Дуато заявил, что фармацевтическая компания Janssen, принадлежащая американской корпорации Johnson & Johnson, рассчитывает, что ее вакцина от нового коронавируса будет готова в будущем году, а цена препарата составит менее $10, передает агентство EFE.

Он отметил, что вакцина должна быть готова в течение следующих шести месяцев

«Появятся хорошие новости, мы сможем увидеть, как эти эффективные вакцины будут доступны для населения. Мы будем стремиться гарантировать доступ к вакцине на всех территориях, цена не будет больше 10 долларов за вакцину", - подчеркнул Дуато.

Кроме Испании испытания препарата планируется провести в восьми странах.

Johnson & Johnson планирует произвести более 1 млрд доз вакцины от коронавируса к концу 2021 года.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. За все время в мире заразилось свыше 54 миллионов человек. Более 1,2 стали жертвами болезни.

Российские ученые в августе смогли зарегистрировать первую вакцину от коронавируса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.