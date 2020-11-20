Шойгу перенес встречи с представителями власти в закрытый "Портал"

Министр обороны России Сергей Шойгу на межведомственной научно-практической конференции

- С субъектами России налажен информационный обмен через систему «Портал». Это впервые позволило создать конфиденциальное единое информационное пространство между различными уровнями государственной власти», - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на межведомственной научно-практической конференции.

Шойгу отметил, что система "закрытого информационного пространство для обсуждения вопросов обороны с представителями государственной власти" выдержала испытания событиями 2020 года и получила дальнейшее развитие.

По его словам, такое взаимодействие дало "более качественный уровень оперативности и слаженности".

Напомним, в 2020 году Минобороны успешно провело обширную операцию по строительству в ряде регионов многофункциональных медицинских центров, провело ряд мероприятий по оказанию зарубежным партнерам гуманитарной и практической помощи.

Кроме того, система показала себя в ежедневном мониторинге реализации госпрограммы вооружения.

Ее также собираются использовать для организации с региональными властями военно-патриотического воспитания молодежи и решения социальных вопросов военнослужащих и членов их семей.