Бастрыкин заявил, что найдет каждого, кто "куражится" на памяти о войне

Глава СК РФ на международном форуме "Уроки Нюрнберга" отметил, что злоумышленники получат по закону. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава СК РФ Александр Бастрыкин в пятницу, 20 ноября, на международном форуме "Уроки Нюрнберга" заявил, что каждый, кто пытается осквернить память воинов ВОВ, будет наказан.

"Когда в славные ряды "Бессмертного полка" с помощью современных технологий вставляли фигуры, портреты нацистских преступников, предателей родины. Когда сосиски жарили в Кронштадте на Вечном огне... мы всех нашли. И я хотел бы предупредить всех тех, кто еще так пытается куражиться на памяти о наших дедах и отцах - найдем каждого. И каждый получит по закону", - передает слова главы СК РФ РИА Новости.

Нюрнбергский процесс длился 315 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. В те годы впервые среди подсудимых верхушка целого государства, обвиняемая в военных преступлениях и геноциде.

Ранее СК возбудил несколько уголовных дел против граждан, чьи действия были расценены, как реабилитация нацизма. Так, Вячеслав Круглов, Андрей Шабанов и Даниил Симонов были привлечены к уголовной ответственности за размещение фотографий нацистских лидеров на сайте «Бессмертного полка».

Наказание за «реабилитацию нацизма» составляет 300 тысяч рублей, а также год лишения свободы.