Минобороны: Кровопролитие в Карабахе остановлено

Кровопролитие в Карабахе остановлено, заявили в Минобороны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на конференции по межведомственному взаимодействию заявил, что кровопролитие в Нагорном Карабахе остановлено.

"Благодаря оперативным решениям, принятым высшим военно-политическим руководством России, удалось остановить кровопролитие в зоне Нагорного Карабаха. Российские миротворцы в настоящее время успешно обеспечивают весь комплекс мероприятий, связанный с налаживанием мирной жизни в регионе. Сегодня на первый план выходят задачи гуманитарного характера", - сказал Мизинцев.

Основными задачами Центра являются возвращение беженцев, покинувших свои дома, сообщил Мизинцев.

Ранее Мария Захарова заявила, что более трех тысяч миротворцев уже вернулись на родину.

Напомним, что 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев.